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Пензенца не осудили за спаивание подростка из-за срока давности

10 апреля в 11:13 296 просмотров

Прокуратура Пензенской области проверила работу комиссии по делам несовершеннолетних и обнаружила существенные нарушения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, комиссия Нижнеломовского района семь раз назначала рассмотрение дела мужчины, который осознанно спаивал несовершеннолетнего. Однако из-за того, что ему не приходили извещения о месте и времени процесса, на заседание он так и не явился. Дело было прекращено из-за истечения срока давности.

В Железнодорожном районе было выявлено аналогичное нарушение — не наказали взрослых, которые употребляли алкоголь с несовершеннолетними, кроме того, из-за истечения сроков давности было прекращено дело в отношении родителей, ненадлежащим образом исполнявших обязанности по воспитанию детей.

В Первомайском районе было прекращено дело в отношении подростков, появившихся пьяными в общественных местах.

Для устранения нарушений прокуратурой области внесено представление председателю Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области.


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