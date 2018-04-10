Пензенца не осудили за спаивание подростка из-за срока давности

Как сообщили в пресс-службе ведомства, комиссия Нижнеломовского района семь раз назначала рассмотрение дела мужчины, который осознанно спаивал несовершеннолетнего. Однако из-за того, что ему не приходили извещения о месте и времени процесса, на заседание он так и не явился. Дело было прекращено из-за истечения срока давности.

В Железнодорожном районе было выявлено аналогичное нарушение — не наказали взрослых, которые употребляли алкоголь с несовершеннолетними, кроме того, из-за истечения сроков давности было прекращено дело в отношении родителей, ненадлежащим образом исполнявших обязанности по воспитанию детей.

В Первомайском районе было прекращено дело в отношении подростков, появившихся пьяными в общественных местах.

Для устранения нарушений прокуратурой области внесено представление председателю Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пензенской области.