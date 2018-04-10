В Нижнеломовском районе затопило четыре населенных пункта

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, никто не пострадал, запасов медикаментов, продуктов и вещей достаточно. На местах организована охрана общественного порядка и обеспечена пожарная безопасность.

Уровень воды в реке Ломовка поднялся на 266 сантиметров. Из-за этого спасатели развернули круглосуточный пост по наблюдению за подъемом уровня и пункт временного размещения населения. В зоне чрезвычайной ситуации сейчас работают 65 человек, 31 единица техники, 12 из которых — плавсредства.

За паводковой обстановкой также ежедневно следят на реках Мокша и Атмис.