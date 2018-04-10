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В Пензенской области отметят Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

10 апреля в 12:12 220 просмотров

11 апреля Пензенская область присоединится к Всемирному дню борьбы болезнью Паркинсона.

В этот день в 13.00 на площади перед областным драмтеатром состоится информационно-просветительская акция, направленная на повышение информированности граждан о болезни Паркинсона, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Также 12 апреля в ККЗ «Октябрь» будет организована «Площадка здоровья», на которой посетители с 10.00 смогут определить факторы риска развития заболеваний и получить рекомендации врачей. Затем в 11.00 для всех желающих будет проведен обучающий лекторий.

Принять участие в мероприятиях могут все желающие. Возрастные ограничения — 0+.


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