Чем Пенза отличается от Перми? Ценами!
«Пенза-Пресс» подарит билеты на концерт итальянской певицы
«Концертник». Откуда казаки в Пензе? Интервью с А. Сугоняком
В Сети появилось шикарное видео весенней Пензы
Вам будет интересно
Наши новости
Индекс вовлеченности в Tele2 — выше среднего в мире
Эксперты прогнозируют устойчивую позицию рубля
В России предложили изменить медицинские вопросы в экзамене на права
Три вологжанки стали послами Победы
В рейтинг Round University Ranking попал саратовский вуз
В России стоимость услуг ЖКХ может подорожать на 4%
В космосе через 4 года откроется первый отель
В Тюменской области нотариус заставляла посетителя помыть унитаз
Парень обнаружил в бутылке Coca-Cola дохлую мышь
В Санкт-Петербурге семейная пара изнасиловала сына

В России испытают водородный самолет

10 апреля в 12:38 190 просмотров
«N+1».

" data-title="В России испытают водородный самолет — Пенза-пресс, рунет за день">

В России в 2019 году проведут первые испытания легкого двухместного летательного аппарата. Об этом сообщает «N+1».

В новом водородном самолете будет использоваться электродвигатель максимальной мощностью 80 киловатт с жидкостной системой охлаждения. Он будет приводить тянущий воздушный винт. Питание будет осуществляться от двух источников: литиевых аккумуляторных батарей и твердополимерного водородного топливного элемента. В этой схеме аккумуляторы будут необходимы только для компенсации нехватки мощности, например, при взлете, когда электромотор будет потреблять мощность, близкую к максимальной.

Разработкой нового водородного самолета, который является разновидностью полностью электрического самолета, занимается конструктор Сергей Игнатьев из конструкторского бюро «Сигма-Авиа». Он же разработал и базовый самолет «Сигма-4», серийное производство которого ведется с 1999 года. Этот двухместный самолет максимальной взлетной массой 600 килограммов способен развивать скорость до 200 километров в час, а дальность его полета составляет около 650 километров.


Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...