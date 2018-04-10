В Пензе планируют обустроить Учительский сквер

10 апреля в ходе аппаратного совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев обсудил с ответственными лицами города вопрос о создании Учительского сквера.

Его планируют обустроить возле педагогического института им. В. Г. Белинского . Виктор Кувайцев предложил установить в нем памятник Учителю, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Мэр дар поручение начальнику управления образования города Юрию Голодяеву обсудить этот вопрос с педагогической общественностью.