В Пензе планируют обустроить Учительский сквер

Его планируют обустроить возле педагогического института им.
Мэр дар поручение начальнику управления образования города Юрию Голодяеву обсудить этот вопрос с педагогической общественностью.
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10 апреля в ходе аппаратного совещания в администрации Пензы мэр Виктор Кувайцев обсудил с ответственными лицами города вопрос о создании Учительского сквера.
Его планируют обустроить возле педагогического института им.
Мэр дар поручение начальнику управления образования города Юрию Голодяеву обсудить этот вопрос с педагогической общественностью.