Появились подробности потопа в Нижнем Ломове. ФОТО и ВИДЕО

Съемочная группа ТРК «Экспресс» посетила места затопления в Нижнеломовском районе Пензенской области, и поделилась фотографиями и видеозаписями с места события.

Как сообщает корреспондент Ольга Сайганова, уровень воды в реке Ломовка достиг 3,5 метра при критическом уровне — 4,7 метров.

Ожидается, что уровень воды поднимется еще на 15 сантиметров. На месте работают сотрудники МЧС и поисково-спасательные службы. В городе существует четыре пункта эвакуации, оборудованных лодками, но покидать жилища соглашаются не все. Многие остаются в своих домах.

Как ранее сообщали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, никто не пострадал, запасов медикаментов, продуктов и вещей достаточно. На местах организована охрана общественного порядка и обеспечена пожарная безопасность. В Нижнеломовском районе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

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