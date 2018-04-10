Чем Пенза отличается от Перми? Ценами!
«Пенза-Пресс» подарит билеты на концерт итальянской певицы
«Концертник». Откуда казаки в Пензе? Интервью с А. Сугоняком
В Сети появилось шикарное видео весенней Пензы
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе планируют обустроить Учительский сквер
В Пензенской области отметят Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
В Нижнеломовском районе затопило четыре населенных пункта
Ограничение движения на трассе «Саратов-Пенза» продлили
Погода в Пензе на 10 апреля
В Пензе в микрорайоне Заря из-за талой воды образовалась канава
В Пензенской области выявили 937 нарушений пожарной безопасности
В Пензе разыграли 30 комплектов медалей по всестилевому карате
В Пензе надуют мяч с семиэтажный дом
Губернатор поручил обеспечить безопасность «Сурского узла»

Появились подробности потопа в Нижнем Ломове. ФОТО и ВИДЕО

10 апреля в 13:32 176 просмотров
«Экспресс» посетила места затопления в Нижнеломовском районе Пензенской области, и поделилась фотографиями и видеозаписями с места события.

" data-title="Появились подробности потопа в Нижнем Ломове. ФОТО и ВИДЕО — Пенза-пресс, рунет за день">

Съемочная группа ТРК «Экспресс» посетила места затопления в Нижнеломовском районе Пензенской области, и поделилась фотографиями и видеозаписями с места события.

Как сообщает корреспондент Ольга Сайганова, уровень воды в реке Ломовка достиг 3,5 метра при критическом уровне — 4,7 метров.

Ожидается, что уровень воды поднимется еще на 15 сантиметров. На месте работают сотрудники МЧС и поисково-спасательные службы. В городе существует четыре пункта эвакуации, оборудованных лодками, но покидать жилища соглашаются не все. Многие остаются в своих домах.

Как ранее сообщали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, никто не пострадал, запасов медикаментов, продуктов и вещей достаточно. На местах организована охрана общественного порядка и обеспечена пожарная безопасность. В Нижнеломовском районе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

Подробности смотрите в программе «События» (16+) в 18.00.

Фотография: Видео предоставлено съемочной группой телеканала «Экспресс», которая находится на месте событий. Фото Евгения Хлуса

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...