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Проект реконструкции Дома офицеров в Пензе готов к торгам

10 апреля в 14:21 382 просмотра
, на каком этапе находится реконструкция Дома офицеров в Пензе.

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Губернатор Иван Белозерцев рассказал, на каком этапе находится реконструкция Дома офицеров в Пензе.

В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация, и глава региона призвал проводить торги.

«Раз мы сделали хороший проект, значит, надо его реализовать. На этот год 100 млн заложили, в следующем посмотрим, может, 300 заложим. Там очень дорогое оборудование, мебель», — добавил он.

Напомним, как ранее сообщали в пресс-центре облправительства, общая стоимость работ и оборудования на сооружение, которое получит новую жизнь в качестве Центра культурного развития «На Ленинградской», превысит 600 миллионов рублей. Реконструкция будет идти поэтапно, в течение трех лет. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Фотография: Фото Галины Поповой

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