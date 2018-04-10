Белозерцев: Нужно развивать современную архитектуру, сохраняя историческую

Губернатор Иван Белозерцев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал об итогах осмотра набережной Суры в центре Пензы и планах по ремонту дорог в 2018 году.

«По набережной вчера определялись. Там большой объем работы, нужно изыскивать дополнительные средства, не переносить на следующий год. Потому что затягивается строительство. Хоть по плану мы и идем в графике, но хочется как можно быстрее для людей сделать и реализовать эти проекты», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что все заинтересованы в развитии современной городской архитектуры. Но при этом важно бережно относиться и к историческим зданиям.

«Сохранить старую архитектуру — задача тоже очень серьезная. Поэтому сейчас наше архитектурное сообщество объединилось, стало работать с городом. Думаю, что от этого будет толк, руководители не будут допускать ошибки при строительстве различных объектов», — выразил надежду губернатор.

Губернатор добавил: для того, чтобы людям жилось комфортнее, большое внимание в 2018 году будет уделено ремонту дорог.

«Выделены большие средства — свыше 1 млрд 250 млн рублей. Как и в прошлом году, мы участвуем в проекте «Безопасные и качественные дороги», в числе 39 регионов России. Вчера из Минстроя прислали информацию — пока на 2018 год мы идем на первом месте. Учитывается информационное сопровождение в том числе. За нами — Башкирия. Но это пока первые шаги — проекты, торги, впереди большая работа по капремонту дорог», — сказал он.

Кроме Пензы, в этом году в проекте участвуют город Заречный и Пензенский район. На ремонт дорог в муниципальных образованиях в этом году выделено более пяти млрд рублей.

«В прошлом году — 5 млрд 600 млн рублей до копейки направили на ремонт. Чем ни больше делаешь, тем больше убеждаешься в том, как этого мало. Люди приходят, предъявляют совершенно справедливые претензии, особенно это касается сельских территорий», — отметил Иван Белозерцев.

Также губернатор рассказал о том, на каком этапе находится строительство Спасского кафедрального собора, реконструкция Дома офицеров, и призвал мэрию изыскать средства на строительство современного светомузыкального фонтана в центре Пензы.