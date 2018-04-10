Возрождение Спасского собора обсудят с патриархом Кириллом

Как сообщили губернатору Ивану Белозерцеву строители, только на штукатурку потребуется 52 млн рублей, еще около 40−45 млн рублей нужно на полы. Зато благодаря поддержке федерального центра появилась возможность перераспределить 23 млн рублей.



«Эти деньги мы планировали направить на внутреннюю отделку, не предполагая, что Москва поможет. Мы тогда направим их на благоустройство», — сказал глава региона.



По словам члена попечительского совета по восстановлению Спасского кафедрального собора Светланы Пинишиной, заявка на федеральную поддержку направлена и на следующий год. Иван Белозерцев порекомендовал также записаться на прием к патриарху Кириллу. Планируется, что встреча состоится в августе.



Подготовительные внутренние работы в храме строители собираются завершить к концу сентября, но губернатор попросил по возможности сделать их раньше.