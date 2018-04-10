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В Пензе предложили ограничить продажу газовых баллончиков

10 апреля в 15:45 264 просмотра
с гибелью нескольких детей.

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10 апреля на комиссии Гордумы депутаты предложили рассмотреть вопрос об ограничении продажи газовых баллончиков в связи с гибелью нескольких детей.

«Этот вопрос обсуждался у Ягова [Олег Ягов — зампред облправительства] на совещании после трагического случая. Я обратился с предложением подготовить проект о запрещении продажи газовых баллончиков. У нас таких полномочий нет, надо на законодательном уровне решать вопрос», — сообщил вице-мэр Владимир Попков.

Депутаты отметили, что одними газовыми баллончиками проблема не ограничивается — есть и другая отрава, которую употребляют дети.

Ранее о том, как опасны подобные детские увлечения, говорила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. Она отметила, что сейчас ведется активная работа с родителями, чтобы те не упустили ребенка и не дали ему совершить трагическую ошибку.


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