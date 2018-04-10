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В Саратовской области служат 35,6% новобранцев

10 апреля в 15:42 168 просмотров

Весной в армию планируется призвать более 2,6 тысяч жителей Саратовской области.

Как сообщает «СакБК», 91% из них должны отправиться в вооруженные силы, остальные — в Росгвардию, ФСО и МЧС.

В осенний призыв 2017 года было призвано 104% от плана — 2,3 тысячи человек. 90% новобранцев отправлено в вооруженные силы, 10% - в войска национальной гвардии, федеральную службу охраны, президентский полк (15 человек).

В ПФО служат 46,6% саратовских призывников, в Дальневосточном — 19%, В ЦФО — 13%, в СФО — 8,4%, в УФО — 7%, в ЮФО и СЗФО — по 3%. 35,6% от общего количества отправленных в армию служат в воинских частях, расположенных в Саратовской области. 17% новобранцев имеют военно-учетные специальности.


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