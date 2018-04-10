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В Вологде снизился уровень хлора в воде

10 апреля в 15:48 150 просмотров
, чтобы убрать посторонний запах, сообщает 35media.ru.

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В Вологде снизили уровень хлора для обеззараживания питьевой воды, чтобы убрать посторонний запах, сообщает 35media.ru.

Уровень хлора в воде, поступающей в сети, снижен до минимально допустимых значений. Сейчас хлорирование происходит из расчета 1 грамм обеззараживающего реагента на кубометр воды. Ниже этого порога в паводок опускаться нельзя — иначе есть риск, что в воде не погибнут болезнетворные бактерии.

Такой шаг связан с многочисленными обращениями вологжан в выходные. Они жаловались на неприятный запах воды.

Причина появления неприятного запаха — сезонные изменения в структуре воды. С пятницы в реку интенсивно начала поступать талая вода, запах появился под воздействием хлора на очистных сооружениях. Никаких отклонений в химическом и микробиологическом составе специалисты не обнаружили.

Если качество воды снизится, на водоканале вернутся к прежней схеме хлорирования.


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