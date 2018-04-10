В Вологде снизился уровень хлора в воде

В Вологде снизили уровень хлора для обеззараживания питьевой воды, чтобы убрать посторонний запах, сообщает 35media.ru.

Уровень хлора в воде, поступающей в сети, снижен до минимально допустимых значений. Сейчас хлорирование происходит из расчета 1 грамм обеззараживающего реагента на кубометр воды. Ниже этого порога в паводок опускаться нельзя — иначе есть риск, что в воде не погибнут болезнетворные бактерии.

Такой шаг связан с многочисленными обращениями вологжан в выходные. Они жаловались на неприятный запах воды.

Причина появления неприятного запаха — сезонные изменения в структуре воды. С пятницы в реку интенсивно начала поступать талая вода, запах появился под воздействием хлора на очистных сооружениях. Никаких отклонений в химическом и микробиологическом составе специалисты не обнаружили.

Если качество воды снизится, на водоканале вернутся к прежней схеме хлорирования.