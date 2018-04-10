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В Колышлее госпитализировали 6 детей. Предварительная версия

10 апреля в 16:03 278 просмотров

В Колышлее Пензенской области шестеро детей попали в больницу. ЧП произошло утром 10 апреля.

Как сообщил ИА «Пенза-Пресс» информированный источник, вероятнее всего, дети отравились продуктами отработки механизма, который находится в подвале школы, возможно, угарным газом.

Сейчас дети находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

«На место происшествия первыми прибыли работники прокуратуры района. Они помогли организовать эвакуацию и госпитализацию детей. По факту госпитализации прокурором Колышлейского района в настоящее время проводится проверка», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.


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