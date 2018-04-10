«Ростелеком» обновил линейку сервиса «Виртуальная АТС»

«Ростелеком» обновил тарифную линейку сервиса для корпоративных клиентов «Виртуальная АТС». Теперь абоненты смогут пользоваться функционалом продукта за 1 рубль в месяц, а подключив вместе с телефонией услугу доступа в интернет в рамках пакетного предложения «Быть в плюсе» — еще и получать бесплатно до 1000 минут на исходящие звонки каждый месяц.

«Виртуальная АТС» — цифровая услуга, позволяющая принимать и эффективно распределять вызовы между сотрудниками, обрабатывать больше обращений и привлекать больше клиентов. Для использования сервиса нужен лишь доступ в интернет и телефонные аппараты. Сервис работает на оборудовании «Ростелекома», а доступ к нему предоставляется через пользовательский веб-интерфейс.

Теперь функционал «Виртуальной АТС», включая распределение входящих вызовов, голосовое меню и статистику звонков, доступен пользователям за символическую абонентскую плату — 1 рубль в месяц. Оплачиваются только пакеты минут, которые можно использовать для звонков по всей России.

«Пакеты минут заменили авансовые платежи — вместо абстрактной суммы, которую нужно внести на счет, клиенты увидят реальное время, которое можно потратить на общение с покупателями и продажи. Мы унифицировали тарифы по всей стране и упростили интерфейс услуги, чтобы наши клиенты могли заниматься развитием своего бизнеса, а не тратить время на освоение услуг связи», — пояснил директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

«Быть в плюсе» — пакет услуг для малого и среднего бизнеса, включающий высокоскоростной доступ в интернет и один из новых цифровых сервисов «Ростелекома»: виртуальную АТС, видеонаблюдение, управляемый Wi-Fi или интерактивное ТВ. Комплексное решение позволяет вместе с доступом в интернет получить именно тот функционал, который сейчас нужен бизнесу, и при этом сэкономить на обеих услугах. Например, подключая сервис «Виртуальная АТС» в рамках такого пакетного предложения, пользователи получают от 500 до 1000 минут на исходящие звонки бесплатно каждый месяц.