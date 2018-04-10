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В Пензенской области планируют отремонтировать 240 км автодорог

10 апреля в 17:38 214 просмотров

На территории Пензенской области в 2018 году планируют отремонтировать 46 автодорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 242,313 км.

На сегодняшний день провели 26 аукционов, по которым подрядные организации приступят к ремонтным работам с началом дорожно-строительного сезона, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Так же в Каменском и Сердобском районах планируется произвести реконструкцию более 20 км автодорог. По одному объекту аукцион уже состоялся.

Кроме этого, из средств дорожного фонда Пензенской области предоставлены субсидии на ремонт дорог 27 муниципальным районам и городу Кузнецку. На это предусмотрено 357,4 млн рублей, что позволит привести в нормативное состояние 66,7 км дорог на 47 объектах ремонта.

Сейчас администрации районов проводят процедуру определения подрядных организаций.


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