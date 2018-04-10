Следователи проводят проверку по факту госпитализации детей в Колышлее

Из-за ЧП в Колышлее, в результате которого в больницу попали шестеро детей, Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области проводит доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«Установлено, что утром 10 апреля в школе рабочего поселка Колышлей одним из обществ с ограниченной ответственностью проводились работы по откачиванию талых вод, затопивших подвал образовательного учреждения. При этом мотопомпа, работающая на бензине, была установлена работниками данной организации в подвальном помещении.

По предварительной информации, в процессе работы мотопомпы выхлопные газы из подвала проникли в классы на первом этаже, где шел учебный процесс. В результате у шестерых детей ухудшилось самочувствие. Работником школы об этом было сообщено в полицию. Сотрудниками правоохранительных органов вызвана бригада «скорой помощи». До момента прибытия медработников все учащиеся школы были эвакуированы», — сообщает пресс-служба следственного управления.

Жизни детей ничего не угрожает, отметили в ведомстве. На месте работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.