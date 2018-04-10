Следователи проводят проверку по факту госпитализации детей в Колышлее

«Установлено, что утром 10 апреля в школе рабочего поселка Колышлей одним из обществ с ограниченной ответственностью проводились работы по откачиванию талых вод, затопивших подвал образовательного учреждения. При этом мотопомпа, работающая на бензине, была установлена работниками данной организации в подвальном помещении.
По предварительной информации, в процессе работы мотопомпы выхлопные газы из подвала проникли в классы на первом этаже, где шел учебный процесс. В результате у шестерых детей ухудшилось самочувствие. Работником школы об этом было сообщено в полицию. Сотрудниками правоохранительных органов вызвана бригада «скорой помощи». До момента прибытия медработников все учащиеся школы были эвакуированы», — сообщает пресс-служба следственного управления.
Жизни детей ничего не угрожает, отметили в ведомстве. На месте работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.