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В России появятся стандарты по охране здоровья офисных работников

11 апреля в 09:23 352 просмотра
«Система управления охраной здоровья работников», которая предполагает присутствие медицинского работника в офисе или на предприятии, наличие электронной медкарты на каждого сотрудника, а также вакцинацию персонала, сообщают «Известия».

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В России появится национальная «Система управления охраной здоровья работников», которая предполагает присутствие медицинского работника в офисе или на предприятии, наличие электронной медкарты на каждого сотрудника, а также вакцинацию персонала, сообщают «Известия».

Разработкой необходимых стандартов с учетом международного опыта занимается Министерство здравоохранения. Их внедрение планируется проводить поэтапно и на добровольной основе.

В ведомстве пояснили, что такой комплексный подход к охране здоровья работников позволит достичь значимых результатов в снижении уровней заболеваемости и смертности работающего населения.

Одни эксперты не видят в этой инициативе ничего нового, так как в еще в Советском Союзе на предприятиях был доверенный врач. Другие же считают, что появление медработников в компаниях станет серьезной нагрузкой для среднего и малого бизнеса. При этом крупные фирмы уже сегодня прибегают к подобным услугам.


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