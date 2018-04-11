Сердобчанин опасается гибели пчел из-за потопа на пасеке

Пчеловод из города Сердобска Пензенской области бьет тревогу: по его словам, паводок угрожает его пасеке.

Об этом сердобчанин Артем Павлов написал на своей странице в соцсети Facebook.

«В этом году — сильный паводок. Вышла из берегов река Сердоба. Уровень воды поднялся больше чем на шесть метров. Моя пасека, находящаяся в лесу, — в зоне подтопления. По состоянию на 9 апреля вода уже подступила к участку, где расположена пасека», — пожаловался он.

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» связались с пчеловодом, чтобы выяснить, как ситуация обстоит сейчас.

«Улья подняли на подставки примерно 40−50 см от земли. Но это было еще 9 апреля. После этого там не были, вода залила дорогу. Сейчас не знаю, какая там ситуация. Надеюсь на лучшее. Но, скорее всего, часть пчел уже подтопило», — предположил мужчина, выразив надежду на то, что им все же удастся выжить, несмотря на непогоду.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области 9 апреля обсуждали паводковую ситуацию в регионе. В Сердобском районе уровень подъема воды в реке Сердоба в настоящее время составляет 5,15 метров. При подъеме воды еще на полметра возникает угроза затопления домовладений по ряду улиц. Администрация района подготовила пункты временного размещения в гостиницах на 140 человек.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» публиковало видео, на которых запечатлены последствия половодья. Записи предоставлены телеканалом «Экспресс».