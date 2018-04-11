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В Колышлее временно закрыли школу, в которой отравились дети

11 апреля в 09:48 460 просмотров
, в которой произошло ЧП.

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Министр образования Пензенской области Александр Воронков вместе с представителями минздрава посетил школу в Колышлейском районе, в которой произошло ЧП.

Александр Воронков навестил детей, которых госпитализировали из школы с признаками отравления, и встретился с их родителями. По поручению замминистра Оксаны Чижовой, врачи осмотрели всех остальных учащихся.

«Школа на два дня закрыта для проведения санитарных работ», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Напомним, ЧП произошло утром 10 апреля. Во время учебного процесса в школе проводили работы по откачке воды. Для этого в подвальном помещении была установлена помпа с бензиновым двигателем. При работе агрегата на месте скопились выхлопные газы, которые проникли в классы, находившиеся над подвалом. Дети на занятиях почувствовали себя плохо, шестерых пришлось госпитализировать.

По факту отравления детей проводится проверка.

Фотография: фото Евгения Хлуса

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