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В Городе Спутнике созданы все условия для счастливой семейной жизни (видео)

11 апреля в 10:07 400 просмотров
, взрослые искренне и широко улыбаются, дети смеются, и нет места для забот и тревог.

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Спутник — город счастливых людей. Здесь царит веселье, взрослые искренне и широко улыбаются, дети смеются, и нет места для забот и тревог.

В Городе Спутнике всегда кипит жизнь. В любое время года на набережной проходят праздники, конкурсы и соревнования.

Лето — особая пора. На фонтанной площади влюбленные назначают встречи, малыши с радостными криками носятся через струи фонтана, который днем работает в детском режиме, и целые семьи по вечерам приносят пледы, а затем, обнявшись, смотрят фильмы или просто наблюдают за причудливой игрой струй во время шоу поющих фонтанов.

С наступлением холодов набережная Спутника превращается в большой веселый зимний городок. Здесь заливают катки и хоккейную коробку, делают горки для детей и взрослых, готовят лыжную трассу, устанавливают необычные ледяные фигуры и инсталляции.

После активного отдыха особенно приятно вернуться домой, налить себе чаю и посидеть у окна, наблюдая за жизнью города, или поговорить по душам с близкими, сказать, как сильно вы их любите, как они вам важны.

Пусть современный ритм жизни не даст забыть о вечных ценностях. Любите близких, дарите им тепло и радуйтесь каждому дню вместе с компанией «Термодом».


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