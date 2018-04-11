Большая вода дошла до Пензы? Горожане жалуются на подтопления

Вслед за областью некоторые районы Пензы также оказались в зоне подтопления. Сообщения обеспокоенных горожан появляются в Сети, пензенцы размещают фотографии и видеозаписи затопленных улиц и участков.

В группе «Пенза.Live» соцсети «ВКонтакте» появились снимки подтопления на Шуисте. По словам автора поста, затопило пляж после дамбы. На YouTube пензенец разместил запись с камеры регистратора, на которой видно, как автомобили едут по дороге в воде.

В редакцию информагентства «Пенза-Пресс» также обращаются взволнованные люди. Так, под Пензой у жителей Мичурино подтопляет домовладения. Вода дошла и до Терновки.

«Вчера пришли в гараж, который находится на Гидрострое, и обомлели: весь подвал затопило. Хотели обойтись своими силами, но поняли, что не сможем, пришлось нанимать машины, чтобы откачать воду. В итоге вывезли две цистерны. И что самое неприятное, вода продолжает сочиться сквозь стены, то есть, возможно, ситуация повторится», — рассказала жительница Пензы Галина.

Сообщения о размытии дороги поступило и от жителей улицы 1-ый Симферопольского проезда, на место утром 11 апреля выехали ответственные лица во главе с мэром Виктором Кувайцевым. По данным пресс-службы мэрии, данная улица находится в низине, поэтому отводной канал, проходящий вдоль дороги, не справился с объемом воды, не спасли и мешки с песком. В результате мощный поток талой воды, под сильным уклоном стекающий по улице, подмыл основание дорожного полотна.

Было принято решение прочистить отводные каналы для обеспечения беспрепятственного прохождения талой воды.

Как пояснил начальник управления по делам ГОЧС Пензы Алексей Михайлов, подтопления городских участков происходят из-за того, что в связи с резким потеплением талые воды с полей Пензенского района стали поступать в большом количестве.

По словам консультанта отдела правовой, кадровой и организационной работы управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Ольги Астаховой, ситуация меняется каждый час.

«Например, был размещен ролик на YouTube — в Бессоновке размывало центральную улицу. Мы связались с зампглавы района, он пояснил, что видео было сделано сутки назад, на сегодняшний момент привезли мешки с песком и воду отрезали. Да, люди жалуются, но это стихийное бедствие, режим ЧС объявлен в определенных районах», — сказала она.

По каждому населенному пункту работа ведется в круглосуточном режиме. Так, в отдельных районах, где были подтопления, вода стала убывать.

«По информации на семь утра, в Нижнем Ломове вода пошла на убыль на 20 см, в Сердобском районе вода перестала прибывать. Ситуация находится под контролем», — сообщила Ольга Астахова.