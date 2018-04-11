Юные пензенцы познают «Магию книги»

В 2018 году темой «Библионочи» стала «Магия книги». Мероприятие пройдет в форме литературной квестории «В поисках волшебных артефактов». Ее участникам предложат десять волшебных и один чудесный способ провести время весело, увлекательно и более чем книжно.

Для того, чтобы стать соавтором происходящих событий, необходимо 21 апреля в 18.00 прийти в библиотеку на улице Толстова, 8А.

Как сообщили сотрудники библиотеки, участники мероприятия смогут разгадать секреты «Тайной комнаты» и узнать названия и автора зашифрованных в литературной аркаде произведений, погрузиться в загадочный мир «Зеркальной гостиной» и обучиться зачарованному языку «торобоан», похимичить на славу в «Алхимической лаборатории» и открыть рецепт волшебного зелья. Кроме того, читатели смогут заглянуть в «Лавку самоцветов», познакомиться с легендами о драгоценных камнях и разобраться в их магических свойствах, а также рискнуть посетить «Кабинет сказочника» и отыскать настоящую волшебную палочку.

Для тех, кто верит в волшебство, в библиотеке подготовили особый сюрприз, участники смогут попытать удачу на «Монетном дворе», одолеть коварного злодея и заработать «неразменный пятак», проверить свою ловкость, силу, смекалку в «Игротеке чародея» и завоевать титул «Лучшего игрока «Библионочи».

Помимо этого, читатели смогут создать необычный головной убор в «Мастерской шляпника», а еще примерить на себя шляпы литературных героев, а также «перенестись» в эпоху И. С. Тургенева и «запустить» маховик времени.

В 21.00 в библиотеке состоится торжественное открытие «Музея магических предметов», где будут представлены все найденные волшебные артефакты.

Возрастные ограничения — 0+.