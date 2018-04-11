Юрий Поляков: Не стоит писать «вечные» пьесы, надо отражать современность

Писатель и драматург Юрий Поляков побывал в Пензе на премьере спектакля «Золото. Любовь. Революция» (16+), поставленного по его пьесе «Золото партии». Перед показом он пообщался с журналистами и рассказал, как относится к цензуре, почему его произведения невозможно «резать» и над чем он сейчас работает.

«Пенза — третий город, в котором ставят спектакль по пьесе «Золото партии»: первый — Симферополь, потом — Москва, МХТ им. Горького. Меня давно занимала история семей, в которых поколения исповедуют совершенно разные жизненные принципы, политические взгляды, где идет развитие через отрицание. Хотелось написать пьесу, в которой глава клана — советский мастодонт, переживший войну, поднимавший экономику, а дети и внуки — совершенно другие. Вернуть на сцену образ коммуниста, но не в понимании социалистического реализма, а какими они были на самом деле — сложными, многогранными людьми, уникальными менеджерами, ведь в рамках плановой экономики делать то, что они умудрялись, — это подвиг», — отметил Юрий Поляков.

По его словам, хоть в каждом городе его произведение идет на сценах под разными названиями, сути это не меняет. Все благодаря жесткой конструкции, которой придерживается автор.

«В моих пьесах огромное значение имеют слова, каждый диалог значим. Поэтому меня как ни ставь, если слова слышно, то воздействие будет одно и то же, только степень его будет отличаться в зависимости от таланта актеров, режиссера. Но так, чтобы по одному и тому же произведению в одном театре — один спектакль, в другом — про другое, такого нет. Я думаю, это связано с тем, что я предлагаю жесткую конструкцию, из которой ничего не выбросишь, иначе она рассыплется. Я научился этому в молодости, когда запрещали мои произведения. Приходил к цензору, и он говорил: «Надо сократить это, то и это». Я соглашался, сокращайте. Он потом он звонил: «Я стал сокращать, а сюжет пропадает», — поделился писатель.

На вопрос о том, не ностальгирует ли он о цензуре, которая была в советское время, Юрий Поляков ответил, что нет, так как сталкивался с ней.

«Дело в том, что цензура была частью той политической системы, без нее она не могла существовать. Ушла система — ушла цензура, но она вернулась в виде корпоративной, тусовочной, цензуры группировок», — отметил он.

Юрий Поляков также рассказал о том, что важно ставить на сцене спектакли «на злобу дня», о современном мире, не замахиваясь на «пьесу на века».

«Современная драматургия не дает театрам достаточно материала для репертуара, важно, чтобы на сцене шли хорошие, отражающие реальность пьесы. Не надо исходить из того, что ты пишешь на вечность, здесь происходит редкое попадание. Даже Чехов не писал «Вишневый сад» как вечную пьесу», — отметил он.

Сейчас Юрий Поляков заканчивает работу над новым романом «Веселое время», в нем он опишет 10 октябрьских дней 1983 года. В центре сюжета — история с исключением из партии писателя Владимира Солоухина.

«То, что пишут сейчас про это время, вызывает горькую иронию, ведь нельзя перевирать эпоху, когда еще живы очевидцы. Я не идеализирую то время, но все было не так, как напридумывали», — подчеркнул он.

На пресс-конференции Юрию Полякову подарили фотографии с Лермонтовского праздника в Тарханах, на который он приезжал в 90-е годы, а он пообещал рассказать на страницах «Литературной газеты», которой заведует, о 50-летии работы в Тарханах Тамары Мельниковой.