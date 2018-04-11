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Из Пензы в Москву запустят дополнительные авиарейсы

11 апреля в 11:42 244 просмотра
«S7 Airlines» с 1 июня 2018 года вводит дополнительный рейс «Москва — Пенза — Москва». Самолеты будут летать ежедневно из московского аэропорта «Домодедово».

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Авиакомпания «S7 Airlines» с 1 июня 2018 года вводит дополнительный рейс «Москва — Пенза — Москва». Самолеты будут летать ежедневно из московского аэропорта «Домодедово».

Это будет уже третий ежедневный авиарейс по данному маршруту. Его открытие связано с большим спросом у жителей и гостей региона, а также ожидаемым увеличением пассажиропотока в летний период, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Полеты будут осуществляться на Embraer-170. Как отметили в пресс-центре, это самый компактный представитель самолетов Embraer, спроектированных одноименной авиастроительной бразильской компанией.

Отличительные особенности самолета — высокие технологические показатели, эксплуатационная экономичность и маленький уровень выбросов в атмосферу вредных веществ. Вместимость салона — 70−80 человек.


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