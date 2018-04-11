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Объем продукции резидентов «Яблочкова» и «Рамеева» вырос на 62%

11 апреля в 11:54 244 просмотра
«Яблочков» и «Рамеев» за год создали 348 рабочих мест.

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Резиденты пензенских технопарков «Яблочков» и «Рамеев» за год создали 348 рабочих мест.

Об этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«54 резидента пензенских технопарков «Яблочков» и «Рамеев» в 2017 году создали 348 новых рабочих мест. Налоговые отчисления этих компаний выросли за год в 2,3 раза, а объем произведенной продукции — на 62% (2,7 млрд рублей против 1,7 млрд в 2016)», — написал он.


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