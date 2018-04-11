Объем продукции резидентов «Яблочкова» и «Рамеева» вырос на 62%

Об этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил в своем микроблоге в Twitter.
«54 резидента пензенских технопарков «Яблочков» и «Рамеев» в 2017 году создали 348 новых рабочих мест. Налоговые отчисления этих компаний выросли за год в 2,3 раза, а объем произведенной продукции — на 62% (2,7 млрд рублей против 1,7 млрд в 2016)», — написал он.
54 резидента пензенских технопарков «Яблочков» и «Рамеев» в 2017 году создали 348 новых рабочих мест. Налоговые отчисления этих компаний выросли за год в 2,3 раза, а объем произведенной продукции на 62% (2,7 млрд рублей против 1,7 млрд в 2016).— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 11 апреля 2018 г.