Детская газета «Пятый угол» (6+) — трамплин для многих пензенских журналистов, бесценная школа, которая когда-то познакомила их с профессией, в которой захотелось остаться на всю жизнь. Чем живет «Пятый угол», как газете удалось выбраться из кризиса и почему интерес к журналистике пошел на спад?

Об этом корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Анна Балашова побеседовала с главным редактором «Пятого угла» Галиной Евгеньевной Зелинской.

— Галина Евгеньевна, через несколько месяцев «Пятый угол» отпразднует 26-летие. Это солидный возраст для любого издания, особенно — для подросткового. Изменились ли темы, волнующие ребят, концепция газеты?

— Это газета собственного я. Концепция с 1995 года, когда наша газета, изначально возникшая под именем «Живое слово», стала называться «Пятый угол», не изменилась. Авторы всех материалов — подростки. Дело в том, что для них важнее всего — не прошлое и не будущее, а настоящее. Поэтому ребята пишут о том, что их волнует сейчас, на что они хотели бы обратить внимание.

Темы, которые волнуют подростков, не меняются. Меняется только внешняя ситуация, их видение. Тревожат подростков все те же проблемы — взаимоотношения с окружающим миром, с родителями, учителями, сверстниками, как их воспринимают, оценивают, как к ним относятся. Вопросы досуга. Только раньше больше пели, а сейчас — в компьютерные игры играют, сидят в интернете.

Отталкиваясь от интересов детей, мы выделили постоянные и временные рубрики. Постоянные: «Под знаком школы» — обо всем, что связано с учебой, «Хочу рассказать» — о том, что происходит вокруг, и «Хочу поделиться» — здесь ребята пишут о самом сокровенном. Часто пишут о взрослых людях в рубрике «Рядом с нами».

— «Пятый угол» — это то место, где ребята пишут о своих проблемах. Насколько они свободны в выборе тем? Есть ли какие-то запретные?

— Как только я сюда пришла в 1996 году, с тех пор ни разу никто, никакие начальники никогда не требовали, чтобы мы о чем-то обязательно писали, а о чем-то — не писали. Не было и нет у нас запретных тем.

— А ребята не склонны к самоцензуре?

— Это возможно. Да, дети высказывают свое фи, они и на взрослых бочку катят. Но при этом прекрасно понимают, что про школу ничего плохого не напишут. Почему? Да потому что учатся в ней. А если они пишут, то пользуются правом на псевдоним.

Но вообще дети — они ведь по своей сути созидатели, а не разрушители, и они пытаются не ругать то, что вокруг них, а сомневаться, задавать вопросы. В их материалах иногда много риторических вопросов. Ребята высказывают свое мнение, главное — умение его доказать. Одна девочка мне сказала: «Вы не опубликуете мой материал. Потому что я не люблю Пушкина, а вы не сможете этого написать». Я сказала: «Если ты сможешь доказать свою позицию, то опубликуем». И опубликовали, прямо с заголовком «А я не люблю Пушкина».

— «Пятый угол» в последние годы испытывал сложности — насколько я знаю, упал тираж газеты, в 2016 году вообще не вышло ни одного номера… С чем это было связано и удалось ли выйти из кризиса?

— Я расскажу о том, что происходило на протяжении последних лет. Раньше, где-то с 2005 года, нам очень помогала программа развития детско-юношеских СМИ, мы заключали соглашение с министерством образования Пензенской области, нас поддерживали. Это продолжалось где-то пять-шесть лет, мы проводили много мероприятий — конкурсов, встреч, именно тогда начали заниматься областью. Выпускали по девять номеров «Пятого угла» в год, по программе «Молодежь Пензенской области» выходила газета «Формат», ей занимались студенты первого-второго курсов отделения журналистики, я у них тогда как раз преподавала эту дисциплину на кафедре. Делали очень хорошую газету на протяжении двух лет, она расходилась по вузам и техникумам области.

Тираж «Пятого угла» вырос до 3000 экземпляров, мы даже зарегистрировали газету как СМИ. Но потом, когда действие программы закончилось, пришлось отказаться от этого, потому что стало невыгодно. Резко упал тираж — до 999 экземпляров, а требования к изданию предъявлялись по-прежнему высокие. У нас стали появляться проблемы с печатанием, мы стали реже выходить. Совсем отказываться от типографии не стали, потому что печать на принтере обходится дороже, и не будет такой массовости. Мы ведь через министерство образования отправляем газету в школы города и области.

В 2016 году, когда у нас не вышло ни одного выпуска газеты, мы стали думать, как нам быть в преддверие 25-летия «Пятого угла». Конечно, мы сделали электронную версию газеты, создали группу «ВКонтакте», пытались делать все то же, что и в прошлые годы. Но ведь детям хочется подержать газету в руках, увидеть свою фамилию под материалом — вы не представляете, как это важно и приятно. Нам помог случай — нас пригласили на пресс-конференцию губернатора Ивана Белозерцева, перед Новым годом он встречался с детьми. Мы подготовили вопросы и пошли. В конце встречи одна из моих учениц подняла руку и сказала: «Мы бы с удовольствием написали про вашу пресс-конференцию, но мы не можем». Он спросил, почему. «Потому что у нас нет денег на издание газеты». Губернатор удивился: «Как нет?». Она все рассказала, и Иван Александрович тут же дал поручение министру образования Александру Воронкову.

В итоге в прошлом году нам выделили деньги, в этом тоже. Сейчас мы пытаемся и газету выпускать раз в два месяца, и мероприятия проводить. Не многие знают и интересуются тем, как тяжело нам порой приходится, хотелось бы надеяться на то, что нас не бросят.

— Вы упомянули о том, что «Пятый угол» — это не только газета, а нечто большее. Какие мероприятия, конкурсы вы проводите для молодых журналистов, как работаете с «юнкорами»?

— «Пятый угол» — это и фестиваль детско-юношеских СМИ, и посвящение в журналисты для начинающих, и творческие конкурсы, и полноценная система обучения. У нас есть программа по основам журналистики. В этом году проводили тренинги в семи школах под названием «Акулята пера», в марте прошел первый городской конкурс по их итогам, такого раньше не было. Здесь задействованы ребята из шестых-восьмых классов. В конце апреля или в начале мая мы соберем всех, вручим сертификаты о прохождении начального курса «Акулята пера». На будущий год будем больше заниматься практикой.

«Юнкор профи» — одно из главных мероприятий, мы проводим его уже лет восемь. Это для тех ребят, кто уже хорошо знаком с журналистикой, имеет базовые знания. Долгое время победитель «Юнкор профи» получал премию президента РФ, в этом году — премию губернатора Пензенской области.

Есть множество творческих конкурсов, они, кстати, очень помогают нам в формировании газеты, дают материалы на два-три номера. Самый старый и массовый — «Проба пера», он проводится с 1996 года. Если в первый раз нам прислали 44 материала, то сейчас меньше 300 работ не бывает. Тематика ничем не ограничена, пишут обо всем. Потом мы делим работы на множество номинаций — 6−7, иногда по 10 бывает. Проводим конкурс в конце года, а 13 января традиционно подводим итоги. Это большой праздник для нас — День печати переплетается с Новым годом, Рождеством.

Еще один конкурс — «Труд всему голова». Пишем о людях яркой трудовой биографии, цель — чтобы дети обратили внимание на тех людей, для которых труд — основа всей жизни и которые могут являться для них положительным примером. В конкурсе участвует много ребят из колледжей.

Конкурс «Альтернатива» — о подростковых увлечениях, «Хочу рассказать» — чисто журналистский. Дети пишут о том, что происходит вокруг, в жанрах информации, заметки, интервью.

Также мы с епископом Кузнецким и Никольским Нестором стали проводить конкурс «Дорога к храму» — о нравственной жизни, вере, приближении к церкви. Очень интересные работы встречаются.

Эти базовые конкурсы помогают нам формировать номер, еще из школьных газет присылают материалы, иногда я сама предлагаю ребятам темы.

— А если сравнивать «Пятый угол» десять лет назад и сейчас — стало ли больше «акулят пера»? Или интерес к журналистской профессии падает?

— Знаете, начиная с 2000-х, пошла первая волна интереса к журналистике после перестройки, тогда ко мне каждую пятницу по 50 ребят приходили заниматься. Сейчас интерес к профессии заметно поубавился, отчасти — на фоне других интересов. Может, сказывается то, что сейчас детям говорят: «Не надо учиться на журналиста, достаточно закончить любой вуз, самое главное — практика». Ради Бога, приходи и работай, но ты с основами-то должен быть знаком! Ты должен понимать, что такое вообще журналистика. Это позволит качественнее работать.

Спад пошел где-то с 2010—2012 годов, он был довольно резкий. Если сейчас в начале года ко мне приходят человек 20−25, к концу остается 6−7 человек. Раньше дети заваливали меня материалами, а сейчас для того, чтобы что-то написали, их надо раскачать.

Дело еще в том, что сейчас ниша детско-юношеской журналистики в Пензенской области пустует, ее нет как таковой. У «Пятого угла» — своя специфика. Есть газета «Деловой» (6+), ее делают профессионалы. Но она ведь по профориентации, а общей газеты, которая могла бы рассказывать о детских проблемах, о проблемах школ, нет. И все построено исключительно на интересе ребят.

Нужно думать о формировании и развитии этой ниши. Если уделять этому достаточное внимание, то и ребята откликнутся.