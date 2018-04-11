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В Пензе затопило набережную. ФОТО

11 апреля в 12:44 272 просмотра
, реконструкция которого пока не завершена, затопило.

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Ночью в реке Суре резко поднялся уровень воды. Нижний ярус набережной, реконструкция которого пока не завершена, затопило.

Глава администрации города Виктор Кувайцев и его заместитель по земельным и градостроительным работам Магомед Агамагомедов встретились с представителем подрядчика, чтобы уточнить график работ на набережной, который сместился из-за частичного подтопления.

Несмотря на паводок, плиточный настил полностью сохранился. Подрядчик пояснил, что после нормализации уровня воды в реке работы продолжатся.

В ближайшей перспективе рабочим предстоит продолжить работы по укреплению склона, устройству водоотводных лотков и мощению гранитным камнем нижней прогулочной зоны с южной стороны набережной, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/raboty_po_rekonstruktsii_naberezhnoy_reki_sury_prodolzhatsya/

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