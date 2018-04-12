Чем опасен избыточный вес у ребенка

Проблема избыточной массы тела у детей охватила все страны мира, негативно влияя на здоровье подрастающего поколения. В России количество детей, у которых врачи диагностируют ожирение, также стремительно растет. Чем опасно это явление, рассказала педиатр пензенского областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

За последние 20 лет количество детей с ожирением в возрасте 7−11 лет увеличилось вдвое, а число подростков — утроилось. Избыточную массу тела имеют около 12−18% российских детей, еще 5−8% страдают ожирением. Пензенская область находится в числе лидеров по количеству жителей с избыточной массой тела.

Основными факторами риска возникновения избыточной массы тела являются неправильное питание и низкая физическая активность. На врожденные и генетические заболевания приходится не более одного процента ожирения у детей.

Почти у 60% взрослых, страдающих ожирением, проблемы с лишним весом начались в детском и подростковом возрасте. Если члены семьи страдают избыточным весом, это является дополнительным фактором риска развития ожирения у детей, особенно если в доме всегда есть высококалорийная пища.

Чаще всего ребенка перекармливают с детства, вызывая увеличение объема желудка и прививая неправильные пищевые привычки.

Дети с избыточным весом регулярно употребляет высококалорийные, жирные и сладкие продукты питания, такие как фастфуд, снэки, чипсы, кондитерские изделия, сдобную выпечку, сладкие газированные напитки, мороженое, десерты с кремом и другие сладости.

В подростковом возрасте избыточная прибавка веса может быть обусловлена гормональной перестройкой. Избыток гормонов может вызывать неконтролируемую тягу к еде, часто — к высококалорийной и вредной. В этом случае по мере роста ребенка лишний вес уходит.

Накоплению избыточного веса способствует недостаток физических нагрузок, так как ребенок тратит калорий намного меньше, чем получает с пищей. Часто подросток проводит много времени у телевизора, за компьютером или подолгу играет в видеоигры, подобный образ жизни также способствует накоплению лишнего веса.

Предрасположенность к ожирению характерна для детей, чьи матери курили во время беременности.

Дети и подростки, так же как и взрослые, могут «заедать» такие психологические проблемы как стресс, неприятности, а порой едят просто так, от скуки. Иногда причиной переедания оказывается недостаток или отсутствие родительского внимания.

Лишний вес у детей гораздо опаснее, чем у взрослого человека, и может иметь серьезные последствия.

Повышенная нагрузка на костно-мышечную систему обуславливает развитие у детей с ожирением нарушений осанки, вальгусной деформации стоп, «Х» — и «О"-образного искривления ног, плоскостопия, разрушение суставных хрящей и боли в суставах. Из-за большой массы тела полные дети чаще падают и получают серьезные травмы.

Поджелудочная железа не справляется с избытком питательных веществ, из-за чего развивается хронический панкреатит. Обилие нездоровой пищи приводит к развитию хронического холецистита, желчекаменной болезни, мочекаменной болезни. Ожирение значительно увеличивается риск развития сахарного диабета.

Нередко подростки с избыточным весом страдают запорами.

Отложение жиров в печени может привести к недостаточности функций печени из-за замещения нормальной ткани жировой; в редких случаях данное заболевание, называемое гепатозом, становится причиной развития цирроза печени.

Возрастает нагрузка и на кровеносную систему, в связи с этим у детей, с младенчества страдающих избыточным весом, уже к подростковому возрасту возникают такие традиционно возрастные заболевания, как гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, увеличивается риск инфаркта.

Ожирение часто бывает причиной раннего или позднего полового созревания, нарушения репродуктивной функции, вплоть до бесплодия.

При избыточном весе ребенок часто страдает храпом, апноэ (эпизоды отсутствия дыхания).

Ожирение негативно влияет и на психологическое состояние ребенка: лишний вес порождает у детей и подростков неуверенность в себе, существенно снижает самооценку, что приводит к проблемам с учебой, а порой вызывает насмешки сверстников и, как следствие, ведет к изоляции и депрессии.

Со стороны нервной системы могут отмечаться нарушение функции памяти и обучения. Снижается умственная и физическая работоспособность, появляется раздражительность, нарушается сон, больные труднее приспосабливаются к изменяющимся условиям жизни.

Люди с ожирением больше подвержены формированию раковых опухолей. У мужчин повышается риск заболевания раком толстой кишки и предстательной железы, у женщин — желчного пузыря, матки и молочных желез.

Предупреждение ожирения среди детей — это задача, требующая, в первую очередь, усилий родителей. Первым шагом на этом пути должно стать понимание родителями важности рационального питания в детском возрасте, воспитание правильных пищевых привычек у детей, организация режима дня ребенка.

Чтобы ребенок и в будущем не страдал избыточным весом, родителям важно прививать ему культуру здорового питания с младенчества. Поэтому всем членам семьи желательно питаться полезными и натуральными продуктами, обязательно завтракать, употреблять как можно больше овощей и фруктов. Диеты, а тем более голодание, для детей противопоказаны. Рацион ребенка должен быть сбалансированным и максимально разнообразным.

Другим важным моментом профилактики ожирения у детей служит привитие интереса к физической культуре. Важно, чтобы родители были примером здорового образа жизни, а не требовали его соблюдения только от ребенка.

Для того, чтобы выявить отклонение массы тела от нормы у вашего ребенка, а также другие факторы риска развития неинфекционных заболеваний, можно обратиться в центр здоровья. В Пензенской области работают три центра здоровья для детей. Жители Пензы могут обращаться в центр здоровья ГБУЗ «Городская детская поликлиника», который находится на улице Бакунина, дом 115, телефон 99−10−49. Для жителей Кузнецка и Кузнецкого района работает центр здоровья в составе ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (г. Кузнецк, ул. Рабочая, дом 346-а, телефон 8 (4157)3−35−61). Дети, проживающие в других районах области, могут пройти обследование в центре здоровья ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф.Филатова», который находится по адресу: улица Бекешская, дом 43. Телефон 42−76−56.

Все обследования в центре здоровья проводятся бесплатно, при себе нужно иметь только свидетельство о рождении (или паспорт) и полис обязательного медицинского страхования.