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Река вышла из берегов. Жителям Мичурино предлагают эвакуацию
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Река вышла из берегов. Жителям Мичурино предлагают эвакуацию

11 апреля в 13:27 158 просмотров
, на которых видны масштабы бедствия.

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Жительница поселка Мичуринский Пензенской области прислала в редакцию ИА «Пенза-Пресс» фотографии, на которых видны масштабы бедствия.

«Все очень плохо, вода прибывает и прибывает. Еще утром ее было меньше. Сидим с собакой на крыльце, ее будку затопило», — рассказала информагентству жительница поселка.

В приемной Мичуринского сельсовета информагентству пояснили, что подтопление возникло из-за того, что речка Пензятка вышла из берегов.

«На месте работают все службы. Мы проводим работу с людьми, чтобы скотину по возможности выводили, вещи, какие можно, выносили, поднимали мебель повыше. Посмотрим, как дальше пойдет вода, скорее всего, она будет прибывать», — рассказала сотрудница сельсовета.

В зону подтопления выехала глава администрации Мичуринского сельсовета Любовь Евдокимова.

«Здесь глава района, замглавы, сотрудники МЧС. Улица Молодежная подтопляется вся. Песок привезли, чтобы как можно меньше домов еще подтопило. Начальник управления ЖКХ и ГЗН области в курсе, сейчас их сотрудники тоже выезжают на место», — сообщила она.

По словам начальника отдела организации защиты населения и мероприятий гражданской обороны управления ЖКХ и ГЗН области Дмитрия Корнаухова, жителям в настоящее время предлагают эвакуироваться. Несколько человек уже дали согласие.

Фотография: фото предоставлено жителем Мичурино

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