Как правильно выбрать летнюю резину. Лайфхак

С установлением теплой погоды многие пензенские автолюбители спешат «переобуть» свои транспортные средства. Как правильно выбрать летнюю резину и на что нужно обратить внимание при покупке, расскажем в нашем материале.

Работник шиномонтажа Игорь Ильин советует менять зимнюю резину на летнюю, когда среднесуточная температура будет около восьми градусов тепла. Первое, что надо учитывать при выборе резины — по каким дорогам и с какой скоростью вы больше всего передвигаетесь на автомобиле.

«Для трассы лучше брать резину пожестче, чтобы она меньше стиралась, а в городе — мягкую, чтобы она «глотала» все кочки. Также следует обратить внимание на рисунок на внешней стороне шины, которая непосредственно соприкасается с дорогой. Он называется протектором. Именно от него во многом зависит, как будет вести себя машина на дороге. Каждый рисунок имеет свои свойства при езде на мокрой дороге и в труднопроходимых местах», — рассказал он.

Симметричный ненаправленный рисунок.



Это самый распространенный вид протектора. Он имеет средние показатели: хорошие свойства при умеренно влажной и сухой дороге, на средних скоростях. При большой скорости может быть затруднено маневрирование. Резину с таким рисунком рекомендуют покупать, если вы ездите, в основном, в городских условиях, но они также подходят и для грунтовых ровных дорог.

Симметричный направленный рисунок.

Достоинства — способны обеспечить хорошее сцепление с мокрой дорогой, так как имеют глубокие водоотводящие канавки на поверхности протектора. Подходит для дорог с твердым покрытием, для грунтовых — нет. На машине с такой резиной не страшно ездить на большой скорости, так как она обеспечивают хорошую управляемость автомобилем.

Ассиметричный ненаправленный рисунок.

Резина имеет обозначение стороны — для левой и для правой части машины по направлению движения. Каждая часть протектора будет отвечать за определенные факторы: одна отвечает за сцепление с дорогой на высоких скоростях, другая — за выталкивание воды из углублений в рисунке.

Ассиметричный направленный рисунок.

Такой вид протектора встречается реже всего. Он также имеет внутреннюю и внешнюю сторону. Они подходят для дорог с твердым покрытием, с такой резиной можно смело ездить на высоких скоростях.

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Таким образом, если вы ездите в городе, не разгоняясь до максимальной скорости, то больше всего вам подойдут шины с симметричным ненаправленным рисунком протектора. Если вы часто преодолеваете большие расстояния по трассе, то выбор свой стоит остановить на направленном симметричном рисунке. На ассиметричные протекторы стоит обратить внимание любителям высоких скоростей. Специалист отмечает, что резина должна быть одинаковой на всех колесах машины. У каждой — свои сцепные свойства. От того, что сзади стоит один вид, а спереди — другой, автомобиль может уйти в занос.

Обязательно надо обращать внимание на год выпуска покрышки, не надеясь, что покупка в магазине даст гарантию качества.

«Резина может быть новой, но иногда, особенно в крупных сетевых магазинах, она лежит по нескольку лет на складе. Со временем начинает дубеть, и уже не будет выполнять свои функции на 100 процентов», — отметил Игорь Ильин.

От чего зависят цены

Цена резины зависит от многих факторов, в том числе — диаметра колеса, фирмы производителя, рисунка протектора. Есть всесезонные шины, однако пытаться сэкономить на их покупке не стоит, уверен специалист. Для погодных условий в Пензенской области они не подойдут, так как такая резина теряет свои свойства уже при минус семи градусов. На морозе всесезонная резина начинает дубеть, теряет свою эластичность, что значительно влияет на сцепление с дорогой.

Стоит отметить, что покрышки продаются поштучно, а не комплектами. Мы провели мониторинг в пензенских автомагазинах, самой дешевой оказалась летняя резина стоимостью 1200 рублей за колесо диаметром 12 дюймов. Средняя цена — в районе 3000 рублей. Конечно, резина известных брендов стоит дороже, чем аналоги менее именитых производителей. В любом случае, выбор — за вами.

Надежда Саченкова