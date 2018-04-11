В Пензе завершили расследование дела экс-депутата Георгия Тюрина

В Пензе завершилось расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший заместитель председателя Гордумы Георгия Тюрина. Его обвиняют в получении взятки и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, не позднее июня 2016 года мужчина, являясь депутатом и заместителем председателя Гордумы, решил получить взятку за положительное решение в пользу предпринимателя и представляемого им общества с ограниченной ответственностью вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

По данным ведомства, Георгий Тюрин связался с предпринимателем и ознакомил его со своим планом, тот согласился. Бизнесмен по просьбе депутата оплатил непогашенные обязательства последнего за выполненные для него работы и оказанные услуги на 1 млн рублей.

Мэрия отказала предпринимателю в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Знавший об этом зампред Гордумы с октября по декабрь 2016 года сообщал бизнесмену, что он продолжил использовать авторитет и иные возможности в силу занимаемых им должностей для оказания воздействия на должностных лиц администрации города.

«Он попросил передать ему в качестве взятки имущественное право на часть объекта капитального строительства площадью 1 450 кв. м и стоимостью более 34 млн. Это право оформили на сына депутата, который не был осведомлен об умысле отца. Кроме того, к организации сделки был подключен сотрудник Адвокатской палаты Пензенской области: он выбрал способ получения взятки в виде заключения фиктивного предварительного договора купли-продажи недвижимости без реальной передачи денег. Он подготовил необходимый пакет документов, в том числе — заведомо подложные документы, подтверждающие получение предпринимателем якобы от сына депутата 24 млн 650 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.

В итоге с июня 2016 года по май 2017-го, по мнению следователей, депутат получил от предпринимателя взятку более 35 млн рублей.

Георгия Тюрина заключили под стражу, а адвоката — под домашний арест. Также арестовано имущество депутата на сумму более 72 млн рублей и адвоката — на сумму более 4 млн руб.

Депутат гордумы также обвиняется в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. В 2016 году Георгий Тюрин передал индивидуальному предпринимателю автомобиль Toyota Land Cruiser для ремонта. Качество проведенных работ его не устроило, и депутат потребовал от мужчины выкупить автомобиль за 2 млн 200 тысяч рублей.

«Предприниматель отказался, и тогда обвиняемый организовал составление фиктивных обращений от якобы недовольных его работой граждан. На их основании контролирующие органы с конца июня до августа 2016-го несколько раз проверяли бизнес пензенца. Никаких нарушений они не нашли, но имел место сбой нормальной работы станции техобслуживания и подрыв репутации предпринимателя», — добавили в ведомстве.