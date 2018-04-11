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В Рязани нашли «пензенское» масло-фальсификат

11 апреля в 14:47 334 просмотра
, на этикетке которой был указан адрес производителя — город Пенза.

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На территории Рязанской области обнаружили фальсифицированную молочную продукцию, на этикетке которой был указан адрес производителя — город Пенза.

ООО «Март», которое производит молочную продукцию, в соответствии с маркировкой находится на улице Калинина в Пензе. Однако выяснилось, что по указанному адресу этой организации нет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

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«При выборе молочной продукции, обращайте особое внимание на маркировку. Если на ней указан изготовитель ООО «Март» (юридический и фактический адрес: Пензенская область, г. Пенза, ул. Калинина, д. 108Б), напоминаем, что это фальсифицированная молочная продукция», — отметили в ведомстве.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE-3179853/

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