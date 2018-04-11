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Директор бессоновской фирмы скрыл более 3 млн руб, чтобы не платить налог

11 апреля в 15:03 308 просмотров
«Вазерское» осудили за сокрытие денег организации в крупном размере.

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В Бессоновском районе Пензенской области генерального директора акционерного общества «Вазерское» осудили за сокрытие денег организации в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с сентября по ноябрь 2017 года мужчина тратил деньги из кассы на общественные цели предприятия, не переводя их на банковский счет. Так он поступал из-за того, что понимал, что если деньги поступят на расчетный счет, то их спишут на погашение задолженностей по налогам и страховым взносам компании.

«Таким образом, руководитель организации сокрыл денежные средства данной организации в сумме более 3 миллионов 300 тысяч рублей, что является крупным размером», — пояснили в ведомстве.

В результате суд назначил генеральному директору АО «Вазерское» штраф — 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.


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