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Появилось видео подтопленной набережной Пензы

11 апреля в 15:15 570 просмотров
«Экспресс» посетила место подтопления набережной Пензы.

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Съемочная группа ТРК «Экспресс» посетила место подтопления набережной Пензы.

Журналист ТРК «Экспресс» Альбина Баишева поделилась видеозаписью затопленной набережной.

Напомним, ночью в Суре резко поднялся уровень воды. Нижний ярус набережной, реконструкция которого пока не завершена, затопило.

Как ранее сообщали в пресс-службе горадминистрации, после нормализации уровня воды в реке работы продолжатся. В ближайшей перспективе рабочим предстоит продолжить укреплять склон, делать водоотводные лотки и мостить гранитным камнем нижнюю прогулочную зону с южной стороны набережной.

Фотография: видео предоставлено Альбиной Баишевой

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