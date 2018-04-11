Появилось видео подтопленной набережной Пензы

Журналист ТРК «Экспресс» Альбина Баишева поделилась видеозаписью затопленной набережной.

Напомним, ночью в Суре резко поднялся уровень воды. Нижний ярус набережной, реконструкция которого пока не завершена, затопило.

Как ранее сообщали в пресс-службе горадминистрации, после нормализации уровня воды в реке работы продолжатся. В ближайшей перспективе рабочим предстоит продолжить укреплять склон, делать водоотводные лотки и мостить гранитным камнем нижнюю прогулочную зону с южной стороны набережной.