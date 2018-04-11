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На проспекте Строителей «семерка» сбила пожилую женщину

11 апреля в 15:21 270 просмотров

Утром 11 апреля в Арбеково произошла авария с участием пешехода. Пензенец разместили в Сети фотографию с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось в начале одиннадцатого утра на проспекте Строителей. Автомобиль «ВАЗ-21074» сбил женщину 1943 года рождения. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

«Там очень страшный переход на самом деле. Машины прямо на ноги наезжают, пока идешь», — отметила подписчица группы «Пенза.Live» социальной сети «Вконтакте» Ольга в комментарии к посту.

«Согласна полностью с Ольгой, водители культурно всегда пропускают, когда патрульные стоят, а когда нет — страшно ходить. Из сада много с детьми ходят, поставили бы светофор, хотя бы как у школ стоит предупреждающий, было бы лучше», — поделилась мнением пользователь под ником Anastasiya.

Предложения поставить на данном участке дороги светофор неоднократно поступали и в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс». Однако в мэрии отвечали, что интенсивность движения не соответствует требованиям для его установки.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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