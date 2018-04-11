На ул. Лермонтова иномарка врезалась в столб. ФОТО

Пользователь разместил снимки в группе «Привет, сейчас Пенза» соцсети «ВКонтакте».
Автор пояснил, что авария произошла на улице Лермонтова. На фотографиях видно, что иномарка получила сильные повреждения.
Официальной информации о случившемся нет.
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В Пензе произошло ДТП. Об этом в Сети сообщили горожане.
Пользователь разместил снимки в группе «Привет, сейчас Пенза» соцсети «ВКонтакте».
Автор пояснил, что авария произошла на улице Лермонтова. На фотографиях видно, что иномарка получила сильные повреждения.
Официальной информации о случившемся нет.