Чем Пенза отличается от Перми? Ценами!
«Пенза-Пресс» подарит билеты на концерт итальянской певицы
«Концертник». Откуда казаки в Пензе? Интервью с А. Сугоняком
Река вышла из берегов. Жителям Мичурино предлагают эвакуацию
Вам будет интересно
Наши новости
На ул. Окружной столкнулись грузовик и легковушка
На ул. Бакунина столкнулись две иномарки — пензенцы
В сквере им. Дзержинского мемориал погибшим в Кемерово превратился в свалку. ФОТО
В Бессоновке автобус с пассажирами объехал пробку по обочине. ВИДЕО
В Сети появилось шикарное видео весенней Пензы
В Сети появились фото огромного провала на дороге в Иссинском районе
В Сети появилось видео размытой дороги в Иссинском районе
Открытие магазина в Пензе сопровождали песнями с матом
В Пензе на ГПЗ-24 столкнулись иномарка и отечественное авто
В Сети появилось видео крупного пожара на ул. Володарского

На ул. Лермонтова иномарка врезалась в столб. ФОТО

11 апреля в 15:55 294 просмотра

В Пензе произошло ДТП. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь разместил снимки в группе «Привет, сейчас Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Автор пояснил, что авария произошла на улице Лермонтова. На фотографиях видно, что иномарка получила сильные повреждения.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/hellonowpnz

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...