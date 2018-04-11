На сайте «ТНС энерго Пенза» можно оплатить все коммунальные услуги

ООО «ТНС энерго Пенза» вместе с платежным сервисом А3 разработали и внедрили на сайте гарантирующего поставщика онлайн-сервис оплаты квитанций на электроэнергию, услуг ЖКХ и других платежей.

Клиенты «ТНС энерго Пенза» смогут не только передавать показания счетчиков и платить за электроэнергию на сайте компании, но и оплачивать коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, налоги, совершать иные платежи.

Онлайн-сервис объединяет поставщиков коммунальных услуг на территории Пензенской области, в том числе — ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», а также управляющие компании региона и пр.

Особо следует отметить, что оплата электроэнергии на сайте «ТНС энерго Пенза» осуществляется без комиссии. Платежи мгновенно отражаются в лицевых счетах абонентов, что позволяет избегать ошибок в зачислении. В случае возникновения сложностей платежный сервис А3 обеспечивает круглосуточную техническую поддержку пользователям платежного сервиса.

«Мы выстраиваем деятельность компании в соответствии с интересами наших клиентов, экономя их силы и время. Поэтому предоставляем им возможность совершать все необходимые платежи по принципу «одного окна» на сайте «ТНС энерго Пенза», — подчеркнул заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

«Мы очень плотно взаимодействуем с партнерами из энергосбыта и других поставщиков жилищно-коммунальных услуг, ежедневно стараемся улучшить качество сервиса, предложить новые решения для клиентов и для бизнеса, привлечь новые компании для расширения возможностей оплаты», — отметил генеральный директор А3 Артур Хримян.