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В Лопатинском районе за год ввели в сельхозоборот 140 га заросшей лесом земли

11 апреля в 16:42 190 просмотров

11 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев совершил рабочую поездку в Лопатинский район.

Губернатор осмотрел участки, которые обрабатывает ОАО «Агросервис». Предприятие уже на протяжении нескольких лет занимается выращиванием сельскохозяйственных культур. В 2018 году посевные площади планируют увеличить до 9000 гектаров за счет ввода в оборот новых участков, расчищенных от растительности, сообщает пресс-центр облправительства.

В прошлом году эта организация уже ввела в оборот более тысячи гектаров земли. При этом территория, заросшая лесом, составляла 140 гектаров. Для выполнения сложной задачи была приобретена специальная техника.

«Это непростая работа. Участок достаточно запущен, он не использовался по прямому назначению более 15 лет. Землю надо приводить в порядок, очищать от деревьев, расширять посевные площади. Земля — наше богатство, это то, что мы оставим после себя будущим поколениям, нашим детям», — сказал Иван Белозерцев.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/78097/

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