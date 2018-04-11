В Пензе за пять лет число пожаров снизилось более чем на 20%

С докладом по этой теме выступил начальник городского управления по делам ГОЧС Алексей Михайлов. По его словам, за последние пять лет в Пензе отмечается устойчивая тенденция к снижению числа пожаров, их стало меньше на 21,4%.

«В текущем году зарегистрировано на сегодняшний день 59 пожаров, в 2017-м — 64, то есть мы имеем снижение на 7,8%. К сожалению, в этом году погибло четыре человека, в прошлом к этой дате — пять. При этом один человек получил травму, а в прошлом году — семь. Объектами пожаров остаются жилые домовладения, надворные постройки, квартиры и гаражи. Основные причины пожара — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования, печей, транспортных средств», — сообщил он.

Ведется работа по обучению населения мерам пожарной безопасности — в 2017 году его прошли 227 тысяч человек, а также по противопожарному обустройству городских лесов и территорий.

«Для тушения пожаров и аварийно-спасательных работ на территории города созданы две муниципальные пожарные части — на ул. Антонова, 3д и Новоселова, 122, они входят в состав гарнизона пожарной охраны Пензы и находятся в постоянной боевой готовности по предназначению. В текущем году принимали участие в тушении 32 пожаров, 58 раз — в ликвидации последствий аварий», — отметил Алексей Михайлов.

На 2018 год запланирована установка и обновление стендов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности, — порядка 30 штук, шлагбаумов на въездах в леса — 20 штук. Начальник управления напомнил о том, что в прошлом году возгораний лесной подстилки и травы на территории города не было зарегистрировано.

Глава Пензы Валерий Савельев поинтересовался у докладчика, как обстоит дело с проверкой лесополос, достаточно ли техники и в каком она состоянии.

«На сегодняшний день проблем нет, но вопрос затрудняется тем, что местами в лесах лежит снег и нельзя проводить опашку. Мы ждем, когда ситуация изменится. Если уже в это воскресенье будет возможность трактору проехать, не забуксовать, то начнем, все зависит от погоды. За три недели все сделаем. Что касается спецтехники — у нас потекли автоцистерны. Но на этот год нам выделено финансирование для капремонта, сейчас идет аукцион, выигравшая компания будет чинить. Технику мы закупали в 2008 году, 2010 и 2016-м», — ответил Алексей Михайлов.

Депутат Николай Тактаров выразил недоверие относительно степени обученности населения мерам пожарной безопасности.

«У вас в докладе указана цифра, что правилам пожарной безопасности обучено 227 тысяч человек в 2017 году — это почти половина города. Получается, обучали около тысячи человек в день. Какими силами?» — спросил он.

«Мы систематически проводим рейды, работает учебно-методический центр по вопросам гражданской обороны и ликвидации ЧС. Эта цифра реальная», — пояснил начальник управления.

Также депутаты уделили большое внимание теме проблемных домов, к которым затруднен проезд спецтехники. Валерий Савельев поручил к сессии подготовить и предоставить перечень таких домов предоставить, чтобы депутаты могли провести встречи с местными жителями по своим округам и принять меры.