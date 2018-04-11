Пензячка отсудила у химчистки 171 тыс руб за испорченный плащ

Как сообщили в пресс-службе областного суда, летом 2017 года женщина передала в химчистку «Снежинка» плащ итальянской фирмы стоимостью 73 600 рублей. Согласно квитанции, он не имел специфических загрязнений. При получении изделия пензячка увидела, что плащ пришел в негодность. Он полностью потерял цвет, появились желтые пятна, которых раньше не было. Принять изделие назад женщина отказалась, она высказала претензию по поводу случившегося, но ответа так и не получила.

В суде женщина просила взыскать с ответчика двукратную стоимость испорченного плаща, а также компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

В результате в ее пользу суд взыскал с химчистки убытки — 103 040 рублей, компенсацию морального вреда — 3 000 рублей, штраф — 53 020 рублей и судебные расходы — 12 020 рублей.

Не согласившись с решением, представитель организации подал апелляцию, которую оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.