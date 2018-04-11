В Саратове разработали уникальный протез для ног

Протезирующая система была разработана учеными СГТУ совместно с сотрудниками компании «Пегас-мед». Об этом сообщает « СарБК ».

Данный протез предназначен для постоянного использования при заболеваниях суставов, а также переломах бедра и голени.

«Система снимает нагрузку на ноги, создает вытяжение при ходьбе и покое, что способствует ускорению реабилитации после травмы. В случае сложных переломов ношение протеза может позволить избежать операции», — передает издание данные минпрома Саратовской области.

Отмечено, что конструкция протеза позволяет вывернуть ногу в любую сторону. Сфера применения его — достаточно широка. Кроме использования для медицинских целей, протез можно применять работникам промышленного производства, чтобы снизить нагрузку на ноги. Также его могут надевать при тренировке для укрепления мышц.

В настоящее время разработан опытный образец, его дорабатывают и совершенствуют. На реализацию проекта понадобится около 6,5 млн рублей.