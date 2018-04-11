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В Саратове разработали уникальный протез для ног

11 апреля в 17:25 280 просмотров
«Пегас-мед». Об этом сообщает «СарБК».

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Протезирующая система была разработана учеными СГТУ совместно с сотрудниками компании «Пегас-мед». Об этом сообщает «СарБК».

Данный протез предназначен для постоянного использования при заболеваниях суставов, а также переломах бедра и голени.

«Система снимает нагрузку на ноги, создает вытяжение при ходьбе и покое, что способствует ускорению реабилитации после травмы. В случае сложных переломов ношение протеза может позволить избежать операции», — передает издание данные минпрома Саратовской области.

Отмечено, что конструкция протеза позволяет вывернуть ногу в любую сторону. Сфера применения его — достаточно широка. Кроме использования для медицинских целей, протез можно применять работникам промышленного производства, чтобы снизить нагрузку на ноги. Также его могут надевать при тренировке для укрепления мышц.

В настоящее время разработан опытный образец, его дорабатывают и совершенствуют. На реализацию проекта понадобится около 6,5 млн рублей.

Фотография: https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81-2635038/

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