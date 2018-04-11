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В Пензе 110 подростков за год пожаловались на жестокость родителей

11 апреля в 17:50 270 просмотров
, какая работа ведется в городе по предупреждению безнадзорности подростков.

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Вице-мэр Пензы Владимир Попков в ходе комиссии Гордумы 11 апреля рассказал о том, какая работа ведется в городе по предупреждению безнадзорности подростков.

Всего на территории Пензы, по словам докладчика, проживает 95695 несовершеннолетних. На профилактическом учете по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей стоят 612 семей, в которых воспитываются 768 детей. В социально опасном положении находятся 250 семей, где воспитываются 376 детей.

«Под надзором инспекции по делам несовершеннолетних находятся 547 родителей и 399 детей, совершивших административные правонарушения и общественно опасные деяния. За 2017 год было зарегистрировано 106 преступлений, совершенных несовершеннолетними, за истекший период 2018-го — 12», — рассказал он.

От подростков было рассмотрено 110 заявлений — в основном, они были связаны с насилием и жестокостью в семье.

С начала 2017 года было проведено 3390 рейдов по неблагополучным семьям, в том числе 1499 — межведомственных. Комплексные центры помощи семье и детям районов города оказали правовую, социальную и психолого-педагогическую помощь 6866 семьям, в которых воспитываются 9732 ребенка.

Родители из 161 семьи были приглашены на заседания комиссии по делам несовершеннолетним, 150-ти предложены продуктовые наборы или детское питание, 3382 семьи обеспечили путевками в оздоровительные лагеря и санатории.

Одной из главных причин безнадзорности детей, отметил Владимир Попков, является злоупотребление спиртными напитками со стороны взрослых.

«Так, в 2017 году была проведена работа по выявлению и лечению от алкогольной зависимости более 80 родителей. Семьи продолжают находиться под патронажем специалистов соцзащиты», — добавил он.

Тревогу вызывает вовлечение несовершеннолетних в интернет-сообщества и субкультуры асоциального и суицидального характера, сообщил вице-мэр.

«В школах, комплексных центрах соцпомощи семье и детям специалисты инспекции по делам несовершеннолетних проводят мониторинг сети по выявлению информации о группах, аккаунтах, распространяющих информацию о совершении суицидов и иную, наносящую вред здоровью и жизни детей. Классные руководители тоже проводят мониторинг страничек своих подопечных», — рассказал Владимир Попков.

По результатам мониторинга за 2017 год в Пензе было выявлено более 900 случаев пропаганды жестокости, насилия, употребления психоактивных веществ, нецензурной лексики, асоциального поведения и суицидов. Продолжается работа по профилактике и устранению подобных явлений.

Фотография: Фото Анны Балашовой

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