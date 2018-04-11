В Пензе пообещали значительно снизить аварийность на водопроводных сетях

По словам гендиректора АО «РКС-Менеджмент» Павла Курзаева, главная цель, которую ставит перед собой компания, — обеспечение качественной и надежной услуги жителям, налаживание работы в тесном взаимодействии с властью, обеспечение людей рабочими местами и др.

«Мы рады, что пришли в Пензу, это стратегически интересный для нас город. Сегодня мы утвердили инвестиционную программу на 2018 год, заложили в нее 295 млн рублей, для сравнения, с 2009 по 2017 годы было выделено на эти цели 234 млн рублей. Основные направления этой программы — учет, в системе водоснабжения очень большие потери, сильно отличающиеся от общероссийского уровня, надо в этом разобраться, в большом количестве мест нет приборов учета. Второе — это аварийность, если исходить из статистики, то это два инцидента на километр сети в год, среднероссийский уровень — один, а уровень, на котором работает РКС — не более, чем 0,7. Наша задача — как минимум в 2,5 раза снизить количество аварий.

Из того, что запланировано сделать прямо сейчас — это внедрить систему плавного пуска, которая позволит оптимизировать расход электроэнергии, а с другой стороны снизит гидроудары в сети, и только за счет этого мы снизим количество порывов. Третья важная вещь — завершение гидромоделирования сети. За счет этих мероприятий в 2018 году мы рассчитываем существенно снизить аварийность», — сообщил он.

Кроме того, летом-осенью планируется завершить техническое обследование водопроводов, коллекторов. В результате будут выявлены проблемные участки, на которые обратят внимание при разработке инвестпрограммы на будущие годы.

Руководитель Горводоканала Александр Авдеев отметил, что вхождение предприятия в систему РКС значимо тем, что будет изменена концепция работы, а это, в свою очередь, позитивно скажется на потребителям.

Вице-мэр Юрий Ильин добавил, что также планируется по опыту других регионов разработать концессионное соглашение вместо договора аренды сетей.

«Это более современный подход, он предполагает вложения концессионеров в сети, при этом они останутся в собственности муниципалитета. Мы сейчас — в самом начале пути, но это начало ободряет», — подчеркнул он.