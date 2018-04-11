В Горводоканале ответили, почему стоки должны быть чище поставляемой воды

11 апреля на пресс-конференции представители пензенского Горводоканала рассказали, почему предъявляют жесткие требования к сточным водам промышленных предприятий.

«Недавно на комитете по экономике Законодательного Собрания обсуждалась ситуация о том, что бывший собственник сумел пролоббировать такие нормативы сброса сточных вод, что они жестче, чем та питьевая вода, которую мы получаем, со слов бизнеса. Речь шла о том, что Горводоканал пытается за счет бизнесменов покрыть многотысячные штрафы, которым его постоянно подвергает Росприроднадзор в силу слабых очистных сооружений. Хотелось бы понять, какова политика вашей компании в этом направлении», — поинтересовался главный редактор «Эха Пензы» Семен Вахштайн.

По словам гендиректора «РКС-Мендежмент» [теперь ей принадллежит 51% долей Горводоканала] Павла Курзаева, все проихсодит в соответствии с утвержденными нормативами.

«Чаще всего бизнес, который говорит о том, что нормативы их душат, лукавит», — отметил он.

Руководитель Горводоканала Александр Авдеева подтвердил, что нормативы определяет не местное предприятие.

«На местном уровне устанавливается порядок начисления платы, но сами нормативы определяются по водоему, в который осуществляется сброс стоков. Река Сура является объектом рыбохозяйственного назначения, поэтому к сточным водам, которые в нее сбрасываются, предъявляются жесткие требования», — прокомментировал он.

По его словам, платежи, которые выставляются предприятиям, — это средство побуждения к строительству ими собственных локальных очистных сооружений.

«Очистные сооружения Пензы рассчитаны на очистку хозяйственно-бытовых стоков, но не промышленных. Это право потребителя: либо платить штрафы, либо строить сооружения», — подчеркнул Александр Авдеев.