Пензенский «Дизелист» готовится к финалу первенства НМХЛ (видео)

Любителей хоккея приглашают 14 апреля поддержать пензенский «Дизелист». В «Дизель-Арене» стартует финальная серия первенства Национальной молодежной хоккейной лиги (0+). В борьбе за кубок регионов «желто-синие» сойдутся с нефтекамским «Батыром». Цель — завоевать трофей, поэтому к главной серии сезона хоккеисты стремятся подойти на пике формы.

До первого матча финальной серии первенства Национальной молодежной хоккейной лиги остаются считанные дни. Тренировки проходят в усиленном режиме, спортсмены отрабатывают различные игровые схемы, тактические приемы, играют в неравных составах. Распорядок дня дизелистов рассчитан буквально по минутам. Задача — не только выкладываться по полной на льду, но и следить за здоровьем.

«Следить за собой, теплее одеваться, пораньше ложиться спать. Нет никаких личных секретов. Приходишь на тренировку и готовишься, разминаешься, выходишь и тренируешься», — рассказал нападающий МХК Максим Чумаков.

В этом сезоне «Дизелист» идет к победе уверенно и бескомпромиссно. В серии плей-офф «желто-синие» провели встречи с тремя клубами: «Брянском», воронежской «Россошью» и ярославским «Локо-Юниором». Последний матч прошел всего неделю назад.

«Все команды, с которыми мы встречались, показали хороший хоккей. Со всеми интересно и трудно играть. Есть, конечно, моложе, с ними легче, потому что мы достаточно взрослые ребята. Наши сильные стороны — дисциплина и выполнение тренерского задания», — отметил вратарь МХК «Дизелист» Максим Борисов.

Соперником «желто-синих» в финале станет нефтекамский «Батыр». Об этом стало известно 8 апреля. Тогда в Башкирии в заключительном матче финальной серии эта команда сотворила чудо. Она проигрывала в серии со счетом 0:2, за минуту до сирены сравняла счет, а затем провела решающую шайбу. Хоккеисты «Батыра» хорошо знакомы пензенским спортсменам.

«Мы встречались с этим соперником на предсезонном турнире летом в городе Глазов. Играли с ними в финале и обыграли — 4:2, выиграли на этом турнире кубок. Знакомы, но опять же нельзя судить, это был подготовительный период, все команды были под нагрузками. Сейчас разбираем соперника, будем выявлять сильные и слабые стороны», — рассказал главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

Команда добирается до финала второй сезон подряд. В 2017 году дружина Алексея Ваулина играла в решающей серии с учалинским «Горняком» и уступила со счетом 2:3. На этот раз «Дизелисты» имеют преимущество домашней площадки.

Стартовые игры серии за «Кубок регионов» состоятся в «Дизель-Арене» 14 и 15 апреля. Начало — в 13.00.

Cообщает телеканал «Экспресс».