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В Сердобске из-за паводка пострадали около 380 человек (видео)

11 апреля в 20:21 118 просмотров

В городе Сердобске Пензенской области уровень воды за одни сутки поднялся на 50 сантиметров. Затопленными остаются 41 жилой дом и 381 придомовая территория.

Глубина воды в некоторых местах превысила один метр. От паводка пострадали около 380 человек. Из них 11 эвакуированы, в том числе — пятеро детей. По словам специалистов, причиной подъема воды в реке стал ледовый затор. На данный момент его полностью ликвидировали сотрудники МЧС.

«Организовано оповещение населения, развернуты два временных пункта, в них размещены девять человек. На месте ЧС работают 55 человек, 10 единиц спецтехники и шесть плавательных средств», — рассказал руководитель оперативной группы ГУ МЧС Пензенской области Данила Шапошник.

Сообщает телеканал «Экспресс».


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