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Белозерцев: Пензенская область внесла достойный вклад в становление космонавтики

12 апреля в 09:21 184 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем космонавтики.

«Наша великая страна проложила землянам дорогу в космос. Именно на русском языке прозвучала памятная фраза Юрия Алексеевича Гагарина: «Поехали!», которая ознаменовала начало новой эры в истории планеты.

Пензенская область внесла достойный вклад в становление и развитие отечественной космонавтики. Коллективы наших предприятий и научно-исследовательских институтов много и плодотворно трудились, создавая для этой перспективной отрасли передовые технические разработки.

Сегодня славные дела заслуженных ветеранов достойно продолжает молодая смена. Пензенцы по праву гордятся прославленным земляком Александром Самокутяевым — отважным покорителем космического пространства. Во многом благодаря его позывным «Тарханы» мир еще больше узнал о нашем регионе, о делах и свершениях его тружеников, о богатейшем духовном и культурном наследии Сурского края.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!» — говорится в поздравлении.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/77905/

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