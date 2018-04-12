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В Сердобском районе летом закончат ремонт дома ветеранов

12 апреля в 09:28 200 просмотров
, реконструкция которого идет за счет средств резервного фонда президента.

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Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов посетил учреждение, реконструкция которого идет за счет средств резервного фонда президента.

В настоящее время капитальный ремонт секции 2В практически завершен. Выполнена стяжка пола, выравнивание и оштукатуривание стен коридора и жилых комнат, монтаж электрооборудования, заменена система отопления.

В начале апреля рабочие приступили к ремонту входной группы и пандуса: проведен демонтаж металлоконструкций, старых покрытий и оснований. Установлены дверные блоки.

Предполагаемая дата окончания ремонтных работ и сдачи объекта в эксплуатацию — июль 2018 года, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/project-office/78176/

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