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Белозерцев: Важно увеличивать линейку продукции сельхозпредприятий

12 апреля в 09:41 202 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил производство молочных продуктов в Лопатинском районе.

Основным видом деятельности организации является выпуск продуктов из молока. В 2012 году компания получила грант на долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009 — 2014 годы». Полученные 300 тыс. рублей направили на реорганизацию производственного помещения и приобретение оборудования, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Осмотрев новые производственные линии, Иван Белозерцев уточнил, есть ли трудности с реализацией готовой продукцией, после утвердительного ответа обратил внимание на необходимость системной работы с сельхозтоваропроизводителями на уровне регионального профильного министерства.

«При появлении новых видов выпускаемой продукции сельхозпереработки надо своевременно сообщать об этом представителям торговых сетей, приглашать их на рабочие совещания и информировать, какие товары продовольственной группы появились на пензенском рынке — качественные и приемлемые по цене. Мы должны обеспечивать честную конкуренцию. В сложный экономический период важно увеличивать линейку выпускаемой продукции, это повышает устойчивость предприятий, позволяет им отстаивать свои позиции на рынке», — отметил он.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ekonomika/78080/

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