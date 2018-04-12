Стали известны масштабы «потопа» в Мичурино. ВИДЕО

Как рассказал Заур Юсупов, по состоянию на семь часов утра, уровень воды упал на 15 сантиметров. Однако как будет развиваться ситуация дальше, неизвестно, так как ожидается повышение температуры воздуха к обеду.

«Мы ситуацию постоянно мониторим и держим на контроле. На месте дежурят посты МЧС, пожарно-спасательная служба. Еще вчера все жители были эвакуированы, но есть и те, кто отказались. В основном, женщины с детьми вышли, а мужчины остались в домах. К родственникам все ушли, в пункт временного размещения никто не поехал.

У кого скотина была, вывезли — пригнали трактор, погрузили и на нем вывезли несколько поросят и коз. У главы сельсовета в доме стоит вода — два метра. Дома у жителей разные, у кого-то фундамент высокий, и вода зашла только в подвал, сам дом не пострадал, в нем можно жить, продукты есть. Очень много лодок у населения, многие не нуждаются, технику всю выгнали на возвышенность», — сообщил он.

Жительница Мичурино обратилась в информагентство «Пенза-Пресс», по ее словам, многие в поселке считают, что причиной столь масштабного подтопления стали вышедшие из берегов пруды.

«Река Пенза вышла из берегов, на ней прудов нет. Мы провели мониторинг по прудам, которые расположены ближе по соседству. Никакой информации о том, что что-то сорвало на них, нет. Это идет вода с полей. Мы этот вопрос уточняем, но пока такое отвергаем», — пояснил замначальника управления.